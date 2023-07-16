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У США закінчуються власні запаси боєприпасів, - Салліван

Фото: радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У США закінчуються власні запаси боєприпасів, оскільки Вашингтон надає військову допомогу Україні.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Адміністрація президента Джо Байдена після вступу на посаду виявила, що загальні запаси боєприпасів 155, які є стандартними боєприпасами НАТО, використовуваними для артилерійських пострілів, були відносно низькими", - сказав він.

За словами Саллівана, адміністрація також дізналася, що для поповнення запасів до прийнятного рівня знадобляться роки, а не місяці - непросте завдання для країни, що доповнює війну в Україні.

"Президент Байден наказав своєму Пентагону швидко працювати над розширенням можливостей США з виробництва всіх боєприпасів, які можуть знадобитися нам у будь-який конфлікт і в будь-який час. Місяць за місяцем ми нарощуємо наші можливості з постачання боєприпасів", - заявив він.

Підтримка України від США

Сполучені Штати - найбільший союзник України у боротьбі проти Росії. Вашингтон надає Києву фінансову та військову допомогу.

Зокрема, Україна вже отримала касетні боєприпаси від США, а також ППО Patriot та низку інших озброєнь. Штати також запроваджують санкції проти громадян Росії та компаній.

Байден неодноразово висловлював свою підтримку Україні. Так він вважає, що Путін помилився, почавши вторгнення в Україну. Він також заявляв, що світ об'єднується завдяки Україні.

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