У США закінчуються власні запаси боєприпасів, - Салліван

"Адміністрація президента Джо Байдена після вступу на посаду виявила, що загальні запаси боєприпасів 155, які є стандартними боєприпасами НАТО, використовуваними для артилерійських пострілів, були відносно низькими", - сказав він.

За словами Саллівана, адміністрація також дізналася, що для поповнення запасів до прийнятного рівня знадобляться роки, а не місяці - непросте завдання для країни, що доповнює війну в Україні.

"Президент Байден наказав своєму Пентагону швидко працювати над розширенням можливостей США з виробництва всіх боєприпасів, які можуть знадобитися нам у будь-який конфлікт і в будь-який час. Місяць за місяцем ми нарощуємо наші можливості з постачання боєприпасів", - заявив він.

Підтримка України від США

Сполучені Штати - найбільший союзник України у боротьбі проти Росії. Вашингтон надає Києву фінансову та військову допомогу.

Зокрема, Україна вже отримала касетні боєприпаси від США, а також ППО Patriot та низку інших озброєнь. Штати також запроваджують санкції проти громадян Росії та компаній.

Байден неодноразово висловлював свою підтримку Україні. Так він вважає, що Путін помилився, почавши вторгнення в Україну. Він також заявляв, що світ об'єднується завдяки Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.