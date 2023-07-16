У США заканчиваются собственные запасы боеприпасов, - Салливан

"Администрация президента Джо Байдена после вступления в должность обнаружила, что общие запасы боеприпасов 155, которые являются стандартными боеприпасами НАТО, используемыми для артиллерийских выстрелов, были относительно низкими", - сказал он.

По словам Салливана, администрация также узнала, что для пополнения запасов до приемлемого уровня потребуются годы, а не месяцы - непростая задача для страны, дополняющей войну на Украине.

"Президент Байден приказал своему Пентагону быстро работать над расширением возможностей США по производству всех боеприпасов, которые могут понадобиться нам в любой конфликт и в любое время. Месяц за месяцем мы наращиваем наши возможности по поставкам боеприпасов", - заявил он.

Поддержка Украины от США

Соединенные Штаты - крупнейший союзник Украины в борьбе против России. Вашингтон оказывает Киеву финансовую и военную помощь.

В частности, Украина уже получила кассетные боеприпасы от США, а также ПВО Patriot и ряд других вооружений. Штаты также вводят санкции против граждан России и компаний.

Байден неоднократно выражал свою поддержку Украине. Так, он считает, что Путин ошибся, начав вторжение в Украину. Он также заявлял, что мир объединяется благодаря Украине.

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