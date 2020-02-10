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США заинтересованы, чтобы Россия потерпела поражение на Донбассе, – экс-посол

Новости » Политика     10.02.2020 - 20:20
США заинтересованы, чтобы Россия потерпела поражение на Донбассе, – экс-посол
Фото: экс-посол США в Украине Джон Хербст

По словам Хербста, американская поддержка Украины только растет

Соединенные Штаты Америки (США) вместе с Украиной заинтересованы, чтобы Российская Федерация потерпела поражение на Донбассе. Об этом заявил экс-посол США в Украине Джон Хербст, передает "Радио Свобода".

Хербст на встрече с украинскими политиками отметил, что "США прошли непростой период импичмента в США".

"Но даже в этот период фракции республиканцев и демократов принимали в Конгрессе решение о военной поддержке Украины и о санкциях против "Северного потока-2". После завершения импичмента трудностей стало гораздо меньше, американская поддержка Украины только растет. США имеют общие с Украиной интересы: мы заинтересованы в том, чтобы Москва потерпела поражение на Донбассе, а также, чтобы Украина восстановила территориальную целостность включительно с Донбассом и Крымом", - отметил он.

Ранее сообщалось, что США и Украина в рамках совместной миссии выполнит наблюдательный полет над территорией России.

Ранее РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты Америки готовят новые санкции против "Северного потока-2", на тот случай, если Россия все-таки попытается достроить газопровод.

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