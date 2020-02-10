США зацікавлені, щоб Росія зазнала поразки на Донбасі, - екс-посол

Фото: екс-посол США в Україні Джон Гербст (ldaily)

За словами Гербста, американська підтримка України лише зростає

Сполучені Штати Америки (США) разом із Україною зацікавлені, щоб Російська Федерація зазнала поразки на Донбасі. Про це заявив екс-посол США в Україні Джон Гербст, передає "Радіо Свобода".

Гербст на зустрічі з українськими політиками зазначив, що "США пройшли непростий період імпічменту у США".

"Але навіть у цей період фракції республіканців і демократів ухвалювали у Конгресі рішення щодо військової підтримки України та щодо санкцій проти "Північного потоку-2". Після завершення імпічменту труднощів стало значно менше, американська підтримка України лише зростає. США мають спільні з Україною інтереси: ми зацікавлені в тому, щоб Москва зазнала поразки на Донбасі, а також, щоб Україна відновила територіальну цілісність включно з Донбасом і Кримом", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що США та Україна в рамках спільної місії виконають спостережний політ над територією Росії.

Раніше РБК-Україна писало, що Сполучені Штати Америки готують нові санкції проти "Північного потоку-2", на той випадок, якщо Росія все-таки спробує добудувати газопровід.