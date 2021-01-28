США захватили в Ливии российский зенитный комплекс, - Times

Американские военные захватили в Ливии российский комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С1". Американцы вывезли его на базу Рамштайн в Германии.

Об этом сообщила британская газета The Times.

Издание пишет, что эта операция была сделана из-за беспокойств американской стороны о том, что "Панцирь" может оказаться у контрабандистов и использоваться против гражданских самолетов.

Спецоперация состоялась еще в июне прошлого года. Для транспортировки зенитной системы был использован грузовой самолет ВВС США C-17A, который забрал технику на аэродроме под Триполи и доставил ее на американскую базу Рамштайн в ФРГ.

Ранее The Washington Post писал, что Джо Байден намерен продлит ядерное соглашение на 5 лет. Позже эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между США и Россией вступил в силу в феврале 2011 года. Он действует до февраля 2021 года.