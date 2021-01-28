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США захопили в Лівії російський зенітний комплекс, - Times

Автор: Анастасія Рокитна

Американські військові захопили в Лівії російський комплекс протиповітряної оборони "Панцир-С1". Американці вивезли його на базу Рамштайн у Німеччині.

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Про це повідомила британська газета The Times.

Видання пише, що ця операція була зроблена через занепокоєння американської сторони про те, що "Панцир" може опинитися у контрабандистів і використовуватися проти цивільних літаків.

Спецоперація відбулася ще в червні минулого року. Для транспортування зенітної системи був використаний вантажний літак ВПС США C-17A, який забрав техніку на аеродромі під Тріполі і доставив її на американську базу Рамштайн у ФРН.

Раніше The Washington Post писав, що Джо Байден має намір продовжить ядерну угоду на 5 років. Пізніше цю інформацію підтвердила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) між США і Росією набув чинності в лютому 2011 року. Він діє до лютого 2021 року.

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