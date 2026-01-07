США захопили російські танкери, пов’язані із Венесуелою: що відомо про операцію

Історія танкера починається ще в серпні 2025 року. За наявними даними, судно, яке тоді ходило під назвою Bella 1, перебувало в Ірані, після чого пройшло Середземним морем і Атлантикою. Офіційно воно рухалося без вантажу, однак перебувало під санкціями США за попередні перевезення іранської нафти.

На момент подальших подій судно прямувало до Венесуели, не маючи прапора та регулярно вимикаючи транспондер AIS або передаючи недостовірні координати, що ускладнювало його відстеження.

Спроба абордажу в Карибському морі

Приблизно в другій половині грудня 2025 року Берегова охорона США спробувала взяти Bella 1 на абордаж у Карибському морі. Американська влада мала судовий ордер на захоплення судна за порушення санкційного режиму.

Після невдалої спроби абордажу судно Bella 1 понад два тижні переслідував корабель Берегової охорони США класу Legend. Це переслідування стало частиною ширшої кампанії тиску адміністрації президента США Дональд Трамп на Венесуелу, у межах якої Сполучені Штати реалізують морську блокаду підсанкційних танкерів.

Зміна ідентичності: від Bella 1 до Marinera

30 грудня 2025 року екіпаж судна пішов на різку зміну статусу. На борту було зображено російський прапор, а згодом судно офіційно перейменували на Marinera та внесли до російських суднових реєстрів.

Також було заявлено новий маршрут - до порту Мурманськ. У цей самий період, за даними The New York Times, уряд Росії направив США дипломатичну ноту з вимогою припинити переслідування танкера.

Після переходу під російський прапор Росія направила військові кораблі для супроводу Marinera, зокрема й підводний човен. Про це повідомляли американські чиновники та медіа, зокрема CBS News.

Судно на той момент не перевозило вантаж і перебувало в міжнародних водах Північної Атлантики, між Шотландією та Ісландією. За оцінками, погодні умови й значна відстань ускладнювали можливу операцію із захоплення.

Російська сторона заявила, що уважно і з занепокоєнням стежить за ситуацією навколо судна, наголошуючи на його "мирному статусі" та праві на свободу судноплавства.

Масштабна військова активність США

Паралельно зі зближенням танкера до Європи США розгорнули значні сили у Великій Британії. Йшлося про прибуття військово-транспортних літаків, вертольотів, а також спеціалізованих підрозділів.

У повітряному просторі фіксували активні вильоти патрульних літаків ВМС США P-8 Poseidon, американських AC-130J Ghostrider, а також британських розвідувальних літаків RC-135W Rivet Joint і винищувачів Typhoon із дозаправленням у повітрі. До патрулювання також залучили ірландський C-295W.

Активність свідчила не лише про спостереження за самим танкером, а й про моніторинг російських військових сил у регіоні.

Захоплення танкера Marinera

7 січня Reuters з посиланням на анонімних американських чиновників повідомило, що американські військові спільно з Береговою охороною США здійснили висадку на нафтовий танкер Marinera у Північній Атлантиці після більш ніж двотижневого переслідування судна. Під час операції поблизу перебували російські військові кораблі, зокрема підводний човен.

Згодом Європейське командування Збройних сил США заявило, що захоплення відбулося на підставі ордера федерального суду США за порушення санкцій і проводилося у взаємодії з Міністерством юстиції та Міністерством внутрішньої безпеки США.

За даними американських медіа, екіпаж танкера опору не чинив.

При цьому російські ЗМІ оприлюднили розмиті фотографії з вертольотом, що наближається до судна, заявивши про початок операції.

Як повідомляє The Wall Street Journal, для встановлення контролю над Marinera США залучили кілька вертольотів і щонайменше один корабель Берегової охорони, а також використали авіацію, зокрема літаки морського патрулювання P-8 Poseidon і літаки вогневої підтримки AC-130J.

Що кажуть у США

У Міністерство внутрішньої безпеки США заявили, що у двох операціях на світанку Берегова охорона США провела послідовні та ретельно скоординовані абордажі двох танкерів так званого "тіньового флоту" - одного в Північній Атлантиці та ще одного в міжнародних водах поблизу Карибського басейну. Йдеться про нафтові танкери Bella 1 і Sophia, які або нещодавно заходили до портів Венесуели, або прямували в її напрямку.

За словами представника Міністерства внутрішньої безпеки, тактичні підрозділи Берегової охорони діяли у тісній координації з іншими урядовими структурами США - Міноборони, Мінʼюстом та Держдепартаментом. У заяві наголошується, що за керівництва президента Дональд Трамп обидві операції були проведені безпечно та ефективно з мінімальним часовим проміжком між ними.

Американська сторона заявила, що ці операції мають стати сигналом для учасників незаконної діяльності: США не відмовлятимуться від зусиль із захисту національної безпеки та протидії фінансуванню наркотороризму.