США загрожують аварійні відключення електрики, — Reuters

У США ввели режим екстреної економії

PJM, що забезпечує електроенергією значну частину східного узбережжя та Середнього Заходу США, активувала програми екстреного скорочення споживання.

Обмеження поширюються на промислові підприємства та побутових споживачів, які заздалегідь уклали контракти та отримують компенсацію за зниження навантаження на мережу під час надзвичайних ситуацій.

За даними оператора, такі заходи необхідні для збільшення резервів потужності та запобігання перебоям у години максимального попиту.

Що спричинило

Компанія пояснила введення екстрених заходів тривалою аномальною спекою, що призвела до рекордного споживання електроенергії через масове використання кондиціонерів.

Ситуацію також ускладнили відключення частини генеруючих потужностей та перевантаження ліній електропередачі.

Ціни злетіли більш ніж у 60 разів

Увечері у четвер енергосистема зіткнулася з різким зниженням генерації, через що PJM довелося залучити резервні електростанції, що працюють на викопному паливі.

Попри напружену ситуацію, перебоїв у електропостачанні вдалося уникнути.

Проте криза позначилася на вартості електроенергії. Спотові ціни в регіоні перевищили 2500 доларів за мегават-годину проти звичних 40 доларів за МВт-год.

За оцінками аналітиків, такий різкий стрибок пов'язаний насамперед із перевантаженням магістральних ліній електропередачі та зростанням витрат на доставку електроенергії.