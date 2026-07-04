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США загрожують аварійні відключення електрики, — Reuters

05:30 04.07.2026 Сб
2 хв
Проблеми з електропостачанням виникли в одному із найбільших регіонів США. Оператор енергосистеми був змушений запровадити екстрені заходи
aimg Анастасія Никончук
Фото: електрика (GettyImages)

Найбільший американський оператор електромереж PJM Interconnection, який обслуговує близько 67 мільйонів людей, оголосив режим екстреної економії електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

У США ввели режим екстреної економії

PJM, що забезпечує електроенергією значну частину східного узбережжя та Середнього Заходу США, активувала програми екстреного скорочення споживання.

Обмеження поширюються на промислові підприємства та побутових споживачів, які заздалегідь уклали контракти та отримують компенсацію за зниження навантаження на мережу під час надзвичайних ситуацій.

За даними оператора, такі заходи необхідні для збільшення резервів потужності та запобігання перебоям у години максимального попиту.

Що спричинило

Компанія пояснила введення екстрених заходів тривалою аномальною спекою, що призвела до рекордного споживання електроенергії через масове використання кондиціонерів.

Ситуацію також ускладнили відключення частини генеруючих потужностей та перевантаження ліній електропередачі.

Ціни злетіли більш ніж у 60 разів

Увечері у четвер енергосистема зіткнулася з різким зниженням генерації, через що PJM довелося залучити резервні електростанції, що працюють на викопному паливі.

Попри напружену ситуацію, перебоїв у електропостачанні вдалося уникнути.

Проте криза позначилася на вартості електроенергії. Спотові ціни в регіоні перевищили 2500 доларів за мегават-годину проти звичних 40 доларів за МВт-год.

За оцінками аналітиків, такий різкий стрибок пов'язаний насамперед із перевантаженням магістральних ліній електропередачі та зростанням витрат на доставку електроенергії.

Нагадуємо, що після тривалого періоду високих температур в Україні очікується зміна погоди. Вже найближчими днями спека почне відступати під впливом холодного атмосферного фронту, який принесе до більшості регіонів грозові дощі.

При цьому на півдні та сході країни ще збережеться тепліша погода, тоді як в інших областях денна температура знизиться до комфортних літніх значень.

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Сполучені Штати АмерикиЕлектроенергія