США грозят аварийные отключения электричества, — Reuters

Крупнейший американский оператор электросетей PJM Interconnection, обслуживающий около 67 миллионов человек, объявил режим экстренной экономии электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.
PJM, обеспечивающая электроэнергией значительную часть восточного побережья и Среднего Запада США, активировала программы экстренного сокращения потребления.
Ограничения распространяются на промышленные предприятия и бытовых потребителей, которые заранее заключили контракты и получают компенсацию за снижение нагрузки на сеть во время чрезвычайных ситуаций.
По данным оператора, такие меры необходимы для увеличения резервов мощности и предотвращения перебоев в часы максимального спроса.
Компания объяснила введение экстренных мер продолжительной аномальной жарой, которая привела к рекордному потреблению электроэнергии из-за массового использования кондиционеров.
Ситуацию также осложнили отключение части генерирующих мощностей и перегрузка линий электропередачи.
Вечером в четверг энергосистема столкнулась с резким снижением генерации, из-за чего PJM пришлось задействовать резервные электростанции, работающие на ископаемом топливе.
Несмотря на напряженную ситуацию, перебоев в электроснабжении удалось избежать.
Однако кризис отразился на стоимости электроэнергии. Спотовые цены в регионе превысили 2500 долларов за мегаватт-час против привычных 40 долларов за МВт-ч.
По оценкам аналитиков, столь резкий скачок связан прежде всего с перегрузкой магистральных линий электропередачи и ростом затрат на доставку электроэнергии.
Напоминаем, что после продолжительного периода высоких температур в Украине ожидается смена погоды. Уже в ближайшие дни жара начнет отступать под влиянием холодного атмосферного фронта, который принесет в большинство регионов грозовые дожди.
При этом на юге и востоке страны еще сохранится более теплая погода, тогда как в остальных областях дневная температура снизится до комфортных летних значений.