У США заговорили про недостачу сил для захисту Ізраїлю від Ірану

Про що йдеться в попередженні

Генерал Алексус Грінкевич, командувач Європейського командування США, надіслав письмове повідомлення високопосадовцям Пентагону. Без ще одного есмінця йому доведеться обрати захист "батьківщини" Сполучених Штатів замість захисту Ізраїлю.

Про це повідомили чиновники, які говорили на умовах анонімності.

Посадовець Міністерства оборони США заявив, що звернення Грінкевича узгоджується з попередніми зверненнями до Пентагону від інших вищих військових генералів. Це трапляється, коли командири конкурують за обмежені ресурси та зброю.

Чому флот виснажений

Попередження пролунало у нестабільний момент конфлікту, що триває 5 місяців. Після провалу мирних переговорів між Вашингтоном і Тегераном майже щоденні атаки відновилися.

Особливо постраждав флот. Адміністрація Трампа наказала блокувати іранські порти у відповідь на закриття Тегераном Ормузької протоки. Це загальмувало рух близькосхідної нафти та інших товарів, що вдарило по світовій економіці.

Американські есмінці у східній частині Середземного моря роками захищали Ізраїль. Ці кораблі, оснащені потужними радарами, збивали ракети, спрямовані на Ізраїль Іраном та хуситами в Ємені.

Європейське командування також повинне тримати сили готовими до можливого вторгнення Росії на територію НАТО. Росія має ракети, здатні досягти материкової частини США.

Скільки кораблів залучено зараз

ВМС США мають п'ять есмінців, які розгортаються з порту в іспанському Роті. Шостий очікується там пізніше цього року.

Через темпи війни накопичилися проблеми з технічним обслуговуванням, що ускладнило становище Грінкевича.

У п'ятницю в Середземному морі перебували два есмінці - USS Paul Ignatius та USS Roosevelt. У Роті - USS Arleigh Burke, USS Bulkeley та USS Oscar Austin.

Ближче до Ірану, в Аравійському морі, перебувала армада з двох додаткових суден. Ще один есмінець, USS Gonzalez, перебуває в Червоному морі, де хусити намагаються перешкодити комерційному судноплавству.

Тим часом ще напередодні посольства США на Близькому Сході закликали американських громадян враховувати ризики безпеки в регіоні.