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У США зафіксували найнижчу в історії температуру

Фото: У США зафіксували найнижчу в історії температуру (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

В американському штаті Нью-Гемпшир наприкінці поточного тижня зафіксували найнижчу температуру вітру в історії США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Метеорологи зазначили, що датчики термометрів засвідчили -42 градуси Цельсію на вершині гори Вашингтон.

"Екстремальний холод і сильний вітер понад 100 миль/год від арктичного повітряного вибуху змусив найвищу гору на північному сході здаватись іншою планетою", - пише WP.

За даними NASA, сцена на вершині була майже як на Марсі.

Метеорологи закликали туристів утриматися від походів у гори та попередили, що такий сильний вітер призведе до обмороження відкритих ділянок шкіри менш ніж за хвилину.

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