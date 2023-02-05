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В США зафиксировали самую низкую в истории температуру

Фото: В США зафиксировали самую низкую в истории температуру (Скриншот из видео)
Автор: Олег Васкив

В американском штате Нью-Гэмпшир в конце текущей недели зафиксировали самую низкую температуру ветра в истории США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Метеорологи отметили, что датчики термометров засвидетельствовали -42 градуса Цельсия на вершине горы Вашингтон.

"Экстремальный холод и сильный ветер более 100 миль/час от арктического воздушного взрыва заставил самую высокую гору на северо-востоке казаться другой планетой", - пишет WP.

По данным NASA, сцена на вершине была почти как на Марсе.

Метеорологи призвали туристов воздержаться от походов в горы и предупредили, что такой сильный ветер приведет к обморожению открытых участков кожи менее чем за минуту.

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