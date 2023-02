У США зафіксували найнижчу в історії температуру

Метеорологи зазначили, що датчики термометрів засвідчили -42 градуси Цельсію на вершині гори Вашингтон.

"Екстремальний холод і сильний вітер понад 100 миль/год від арктичного повітряного вибуху змусив найвищу гору на північному сході здаватись іншою планетою", - пише WP.

За даними NASA, сцена на вершині була майже як на Марсі.

Метеорологи закликали туристів утриматися від походів у гори та попередили, що такий сильний вітер призведе до обмороження відкритих ділянок шкіри менш ніж за хвилину.

INSANE conditions on Mt Washington, NH. 120mph+ winds and -95°F wind chill. It is above the tropopause, meaning that these are stratospheric winds.



Footage from the summit live stream 2:30-2:40pm. #nhwx pic.twitter.com/OgDakbNn97