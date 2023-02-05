ua ru
Нд, 05 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У США зафіксували найнижчу в історії температуру

Новость на русском →
Неділя 05 лютого 2023 07:56
У США зафіксували найнижчу в історії температуру Фото: У США зафіксували найнижчу в історії температуру (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

В американському штаті Нью-Гемпшир наприкінці поточного тижня зафіксували найнижчу температуру вітру в історії США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Метеорологи зазначили, що датчики термометрів засвідчили -42 градуси Цельсію на вершині гори Вашингтон.

"Екстремальний холод і сильний вітер понад 100 миль/год від арктичного повітряного вибуху змусив найвищу гору на північному сході здаватись іншою планетою", - пише WP.

За даними NASA, сцена на вершині була майже як на Марсі.

Метеорологи закликали туристів утриматися від походів у гори та попередили, що такий сильний вітер призведе до обмороження відкритих ділянок шкіри менш ніж за хвилину.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Погода
NEWS
ЗСУ можуть готувати контрнаступ біля Вугледара: карти боїв
ЗСУ можуть готувати контрнаступ біля Вугледара: карти боїв
DAILY
Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна