В США зафиксировали самую низкую в истории температуру

Метеорологи отметили, что датчики термометров засвидетельствовали -42 градуса Цельсия на вершине горы Вашингтон.

"Экстремальный холод и сильный ветер более 100 миль/час от арктического воздушного взрыва заставил самую высокую гору на северо-востоке казаться другой планетой", - пишет WP.

По данным NASA, сцена на вершине была почти как на Марсе.

Метеорологи призвали туристов воздержаться от походов в горы и предупредили, что такой сильный ветер приведет к обморожению открытых участков кожи менее чем за минуту.

