В США зафиксировали самую низкую в истории температуру

В американском штате Нью-Гэмпшир в конце текущей недели зафиксировали самую низкую температуру ветра в истории США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Метеорологи отметили, что датчики термометров засвидетельствовали -42 градуса Цельсия на вершине горы Вашингтон.

"Экстремальный холод и сильный ветер более 100 миль/час от арктического воздушного взрыва заставил самую высокую гору на северо-востоке казаться другой планетой", - пишет WP.

По данным NASA, сцена на вершине была почти как на Марсе.

Метеорологи призвали туристов воздержаться от походов в горы и предупредили, что такой сильный ветер приведет к обморожению открытых участков кожи менее чем за минуту.