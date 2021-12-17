В США зафиксировали случаи миокардита у детей после вакцинации Pfizer

В США Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) получил сообщение о восьми случаях миокардита среди детей 5-11 лет, вакцинированных от COVID-19. Все дети были привиты вакцинами Pfizer-BioNTech.

"Центр по контролю и профилактике заболеваний США заявили в четверг, что получили сообщения о восьми случаях миокардита (тип воспаления сердца), у детей в возрасте 5-11 лет", - пишет издание.

При этом в CDC отметили, что частота случаев миокардита у мальчиков в возрасте от 16-17 лет может составлять более 69 случаев на миллион после двух введенных доз. А также почти 40 случаев на миллион после второй дозы у молодых людей в возрасте 12-15 лет.

Пока в Центре по контролю и профилактике заболеваний США не подтвердили связь между случаями миокардита и введенной пациентам вакциной. Однако, в учреждении отметили, что на момент изучения данных было сделано более семи млн вакцинаций возрастной группе от 5 до 11 лет. Дети получили 5,1 млн первых доз и 2 млн вторых доз.

Согласно данным CDC, все зафиксированные случаи миокардита имели легкие последствия для пациентов.