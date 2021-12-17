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У США зафіксували випадки міокардиту у дітей після вакцинації Pfizer

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США, П'ятниця 17 грудня 2021 11:56
У США зафіксували випадки міокардиту у дітей після вакцинації Pfizer Фото: У США зафіксували випадки міокардиту у дітей після вакцинації (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

У США Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) отримав повідомлення про вісім випадків міокардиту серед дітей 5-11 років, вакцинованих від COVID-19. Всі діти були щеплені вакцинами Pfizer-BioNTech.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

"Центр з контролю і профілактики захворювань США заявили в четвер, що отримали повідомлення про вісім випадків міокардиту (тип запалення серця), у дітей у віці 5-11 років", - пише видання.

При цьому в CDC відзначили, що частота випадків міокардиту у хлопчиків у віці від 16-17 років може становити більше 69 випадків на мільйон після двох введених доз. А також майже 40 випадків на мільйон після другої дози у молодих людей у віці 12-15 років.

Поки в центрі з контролю і профілактики захворювань США не підтвердили зв'язок між випадками міокардиту і введеної пацієнтам вакциною. Однак, в установі зазначили, що на момент вивчення даних було зроблено більше семи млн вакцинацій віковій групі від 5 до 11 років. Діти отримали 5,1 млн перших доз і 2 млн других доз.

Згідно з даними CDC, всі зафіксовані випадки міокардиту мали легкі наслідки для пацієнтів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що коронавірус в 20% випадків стає причиною проблем з серцево-судинною системою у госпіталізованих пацієнтів. Також захворювання може бити по іншим життєво важливим органам людини.

Варто відзначити, що коронавірус посів третє місце в рейтингу смертності – після хвороб серця і онкології.

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