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Проблемы с сердцем и не только: какие опасные осложнения может давать COVID-19

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Пятница 03 декабря 2021 12:14
Проблемы с сердцем и не только: какие опасные осложнения может давать COVID-19 Врачи назвали самые опасные осложнения после COVID-19 (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Коронавирус в 20% случаев становится причиной проблем с сердечно-сосудистой системой у госпитализированных пациентов. Также заболевание может бить по другим жизненно важным органам человека.

Какие опасные осложнения может давать COVID-19, рассказали в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

В первую очередь, коронавирус бьет по органам дыхания. Далее – у 20% пациентов возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой.

В легких возможны закупорки кровеносных сосудов в альвеолах и рубцевание легочной ткани. Такие утолщения ткани могу привести к фиброзу легких, и выражаться он будет в виде одышки.

Остановить этот процесс или вернуться в предыдущее состояние на данный момент невозможно, полностью легкие восстановиться уже не смогут.

Заболевание может влиять на сердечную мышцу и вызывать воспаление миокарда. В более тяжелых случаях начинают образовываться рубцы на сердце.

По наблюдениям медиков, болезнь может вызвать правостороннюю сердечную недостаточность из-за интенсивной работы правого желудочка сердца.

Также COVID-19 вызывает воспаление в оболочке кровеносных сосудов и это приводит к образованию тромбов, повышению риска развития ишемии, повышение риска инсульта и уменьшению уровня кислорода в крови.

Многие пациенты после коронавируса отмечают, что у них появилась аритмия – почти в 44% случаев.

У некоторых восстановление занимает месяцы, часть пациентов остается с этими проявлениями на более продолжительное время.

Все эти воспаления в сердечно-сосудистой системе могут привести к развитию инфарктов и инсультов у пациентов.

Кроме основных осложнений, встречаются и те, которые были отмечены в меньшем количестве - это поражение почек. В моче пациентов был обнаружен белок и кровь. И это говорит о том, что орган мог сильно пострадать от инфекции.

Также коронавирус затрагивает мозг человека. Треть пациентов после COVID-19 сообщала о неврологических расстройствах, головокружениях, головных болях, когнитивных расстройствах, проблемах с памятью.

По словам медиков, вирус может действовать на нейроны – нервные клетки. Именно поэтому один из симптомов коронавируса – потеря вкуса и обоняния, а после заболевания – искажение.

Некоторые расстройства неврологического характера могут сохраняться у человека от 3 до 6 месяцев после перенесенного заболевания.

Важно! Если у вас после перенесенного заболевания появились симптомы нарушения работы внутренних органов - обратитесь к врачу.

Напомним, ранее мы писали о том, что коронавирус занял третье место в рейтинге смертности – после болезней сердца и онкологии.

А также мы рассказывали о том, какие симптомы новых штаммов коронавируса могут быть у вакцинированных.

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