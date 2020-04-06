В США зафиксировали более 30 тыс. новых случаев коронавируса за сутки

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Нью-Йорк является эпицентром заболеваемости в стране

За последние сутки в США подтвердили более 30 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает CNN.

Как сообщается, в США зафиксировано 337 620 случаев заражения коронавирусом, из которых 9643 лица умерли, а Нью-Йорк сейчас стал эпицентром заболеваемости в стране. Так, на сегодня там подтвердили 123 160 случаев заражения вирусом и 4159 зафиксированных смертей.

Эксперты считают, что даже такие данные не отражают все последствия пандемии в стране, поскольку большинство случаев - включая легкие или бессимптомные инфекции - не были диагностированы.

В США, чтобы замедлить распространение вируса в большинстве штатов, приказали жителям оставаться дома, за исключением необходимых поездок. Однако в восьми штатах, еще не обязали жителей оставаться дома: Арканзас, Айова, Небраска, Северная Дакота, Южная Каролина, Южная Дакота, Юта и Вайоминг. Джорджия, где зафиксировано 6600 случаев и более 200 смертей, приказали жителям оставаться дома, но потом позволили открыть некоторые пляжи.

Напомним, руководители американских органов здравоохранения заявили в воскресенье, что в ближайшую неделю США столкнутся с шокирующим числом смертей от коронавируса.