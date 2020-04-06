ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В США зафиксировали более 30 тыс. новых случаев коронавируса за сутки

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 11:32
В США зафиксировали более 30 тыс. новых случаев коронавируса за сутки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Нью-Йорк является эпицентром заболеваемости в стране

За последние сутки в США подтвердили более 30 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает CNN.

Как сообщается, в США зафиксировано 337 620 случаев заражения коронавирусом, из которых 9643 лица умерли, а Нью-Йорк сейчас стал эпицентром заболеваемости в стране. Так, на сегодня там подтвердили 123 160 случаев заражения вирусом и 4159 зафиксированных смертей.

Эксперты считают, что даже такие данные не отражают все последствия пандемии в стране, поскольку большинство случаев - включая легкие или бессимптомные инфекции - не были диагностированы.

В США, чтобы замедлить распространение вируса в большинстве штатов, приказали жителям оставаться дома, за исключением необходимых поездок. Однако в восьми штатах, еще не обязали жителей оставаться дома: Арканзас, Айова, Небраска, Северная Дакота, Южная Каролина, Южная Дакота, Юта и Вайоминг. Джорджия, где зафиксировано 6600 случаев и более 200 смертей, приказали жителям оставаться дома, но потом позволили открыть некоторые пляжи.

Напомним, руководители американских органов здравоохранения заявили в воскресенье, что в ближайшую неделю США столкнутся с шокирующим числом смертей от коронавируса.

В Минздраве оценили темпы распространения коронавируса Минздрав объяснил, что делать людям без семейного врача при симптомах COVID-19
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиНью-ЙоркКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь