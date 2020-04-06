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В США ожидают резкий рост числа смертей от коронавируса в ближайшие дни

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 03:10
В США ожидают резкий рост числа смертей от коронавируса в ближайшие дни
Иллюстративное фото (freepik)

Осложнение ситуации ожидают на территории всей страны

Руководители американских органов здравоохранения заявили в воскресенье, что в ближайшую неделю США столкнутся с шокирующим числом смертей от коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Главный санитарный врач США Джером Адамс утверждает, что это будет "самая тяжелая и печальная неделя" в жизни большинства американцев".

"Это будет наш Перл-Харбор, наше 11 сентября, только на этот раз события не будут локализованы. Это будет происходить по всей стране", - добавил он.

В США от коронавируса уже умерло более 9100 человек. Официальные лица прогнозируют, что общее число умерших в результате эпидемии может составить 100-240 тысяч. Модели распространения вируса показывают, что число погибших резко возрастает в ближайшие 7-9 дней.

РБК-Украина писало, что США направят дополнительно тысячи военных для помощи штатам в борьбе с коронавирусом COVID-19.

Напомним, мэр Нового Орлеана Латоя Кантрелл заявила, что морги города переполнены и больше не принимают тела умерших от заболевания COVID-19.

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