У США зафіксували понад 30 тис. нових випадків коронавірусу за добу

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Нью-Йорк є епіцентром захворюваності в країні

За останню добу в США підтвердили понад 30 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє CNN.

Як повідомляється, в США зафіксовано 337 620 випадків зараження на коронавірус, з яких 9643 особи померли, а Нью-Йорк наразі став епіцентром захворюваності в країні. Так, на сьогодні там підтвердили 123 160 випадків зараження вірусом і 4159 зафіксованих смертей.

Експерти вважають, що й такі дані не відтворюють усі наслідки пандемії в країні, оскільки більшість випадків - включаючи легкі або безсимптомні інфекції - не були діагностовані.

В США, щоб уповільнити поширення вірусу у більшості штатів наказали жителям залишатися вдома, за винятком необхідних поїздок. Однак у восьми штатах, ще не зобов'язали жителів залишатися вдома: Арканзас, Айова, Небраска, Північна Дакота, Південна Кароліна, Південна Дакота, Юта та Вайомінг. Джорджія, де зафіксовано 6600 випадків і понад 200 смертей, наказали жителям залишатися вдома, але потім дозволили відкрити деякі пляжі.

Нагадаємо, керівники американських органів охорони здоров'я заявили в неділю, що в найближчий тиждень США зіткнуться з шокуючим числом смертей від коронавіруса.