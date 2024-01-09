США задіяли одразу вісім унікальних літаків-розвідників U-2: що про них відомо

У Каліфорнії відбулася масштабна демонстрація літаків. У ній взяли участь вісім літаків-розвідників U-2.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт журналу Air & Space Forces.
Знаменитий літак-розвідник U-2 Dragon Lady був виставлений на загальний огляд на базі ВПС Біл у Каліфорнії. 4 січня на злітно-посадковій смузі вишикувалися вісім літаків, що становить близько 30% всього парку U-2.
Злітно-посадкова смуга 15/33, на якій відбувався захід, має довжину понад 12 000 футів (майже 3,7 кілометра). Ця подія стала однією з найбільших демонстрацій літаків U-2 у новітній історії. Також на смузі знаходилися дев'ять T-38 Talons і два стратотанкери KC-135R.
Літаки U-2 Dragon Lady - це висотні розвідувальні літаки, розроблені в США в середині 1950-х років. Вони були призначені для збору розвідданих на великій висоті, де їх було б важко виявити та збити ворожими засобами ППО.
Перший політ U-2 відбувся 4 серпня 1955 року. На початку 1960-х років U-2 використовувалися для збору розвідданих про Радянський Союз, Китай та інші країни.
Літаки відіграли важливу роль у холодній війні. Вони надали США цінну інформацію про військові можливості СРСР та інших країн.
Зараз U-2 продовжують використовувати ВВС США. Однак вони поступово виводяться з експлуатації. Їх замінюють нові літаки-розвідники, такі як RQ-4 Global Hawk.
Раніше ми писали, що на Гаваях американський літак розвідник сів на воду. Постраждали майже 10 людей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.