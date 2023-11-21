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Американський літак-розвідник сів на воду на Гаваях: постраждали 9 людей

Гаваї, Вівторок 21 листопада 2023 05:25
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Американський літак-розвідник сів на воду на Гаваях: постраждали 9 людей Фото: Boeing P-8 Poseidon (Wikimedia)
Автор: Владислав Прийменко

Літак ВМС США приземлився на мілководді на Гаваях і міг частково затонути. Постраждали 9 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hawaii News Now.

Великий літак ВМС США приземлився на мілководді затоки Канеохе в понеділок вдень після того, як пролетів над злітно-посадковою смугою на базі корпусу морської піхоти на Гаваях.

Інцидент стався близько 14:00 і великий літак міг частково затонути на мілководді. Джерела повідомили, що на борту літака було дев'ятеро людей, і всі вони дісталися берега.

Повідомлялося, що вони зазнали легких травм.

Авіаційний експерт Пітер Форман сказав, що в Канеоху коротше злітно-посадкова смуга, і погана погода, можливо, також зіграла свою роль.

“Пілот, ймовірно, посадив літак не там, де хотів, на злітно-посадковій смузі. Ймовірно, це поєднання всіх цих факторів разом узятих”, - сказав Форман.

Літак Boeing P8 Poseidon

Boeing P8 Poseidon - військовий літак спостереження та патрулювання. Заснований на цивільному Boeing 737-800ERX. У ньому подовжений фюзеляж, нові крило та хвостове оперення, а також удосконалена система радіоелектронного обладнання.

P-8 Poseidon має широкий спектр можливостей, включаючи:

  • Протичовнову війну
  • Протикорабельну війну
  • Розвідку
  • Пошук та порятунок

Літак надійшов на озброєння ВМС США у 2013 році. Він також використовується ВМС Австралії, Індії, Великобританії та Норвегії.

Раніше ми повідомляли, що Росія розконсервує літак М-55. Окупанти планують його використати для розвідки.

Також стало відомо, що в Узбекистані під час навчально-тренувального польоту зазнав аварії військовий вертоліт Мі-8. Є загиблі.

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Сполучені Штати Америки Boeing ВМС Гавайи
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