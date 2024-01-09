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США задействовали сразу восемь уникальных самолетов-разведчиков U-2: что о них известно

Фото: США задействовали сразу восемь уникальных самолетов-разведчиков U-2 (af mil)
Автор: Владислав Прийменко

В Калифорнии прошла масштабная демонстрация самолетов. В ней приняли участие восемь самолетов-разведчиков U-2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт журнала Air & Space Forces.

Знаменитый самолет-разведчик U-2 Dragon Lady был выставлен на всеобщее обозрение на базе ВВС Бил в Калифорнии. 4 января на взлетно-посадочной полосе выстроились восемь самолетов, что составляет около 30% всего парка U-2.

Взлетно-посадочная полоса 15/33, на которой проходило мероприятие, имеет длину более 12 000 футов (почти 3,7 километра). Это событие стало одной из крупнейших демонстраций самолетов U-2 в новейшей истории. Также на полосе находились девять T-38 Talons и два стратотанкера KC-135R.

Самолеты U-2 Dragon Lady

Самолеты U-2 Dragon Lady - это высотные разведывательные самолёты, которые были разработаны в США в середине 1950-х годов. Они были предназначены для сбора разведданных на большой высоте, где их было бы трудно обнаружить и сбить вражескими средствами ПВО.

Первый полёт U-2 состоялся 4 августа 1955 года. В начале 1960-х годов U-2 использовались для сбора разведданных о Советском Союзе, Китае и других странах.

Самолеты сыграли важную роль в холодной войне. Они предоставили США ценную информацию о военных возможностях СССР и других стран.

В настоящее время U-2 продолжают использоваться ВВС США. Однако они постепенно выводятся из эксплуатации. Их заменяют новые самолёты-разведчики, такие как RQ-4 Global Hawk.

Ранее мы писали, что на Гавайах американский самолет-разведчик сел на воду. Пострадали почти 10 человек.

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Соединенные Штаты АмерикиU2