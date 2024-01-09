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США задіяли одразу вісім унікальних літаків-розвідників U-2: що про них відомо

Вівторок 09 січня 2024 03:07
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США задіяли одразу вісім унікальних літаків-розвідників U-2: що про них відомо Фото: США задіяли одразу вісім унікальних літаків-розвідників U-2 (af mil)
Автор: Владислав Прийменко

У Каліфорнії відбулася масштабна демонстрація літаків. У ній взяли участь вісім літаків-розвідників U-2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт журналу Air & Space Forces.

Знаменитий літак-розвідник U-2 Dragon Lady був виставлений на загальний огляд на базі ВПС Біл у Каліфорнії. 4 січня на злітно-посадковій смузі вишикувалися вісім літаків, що становить близько 30% всього парку U-2.

Злітно-посадкова смуга 15/33, на якій відбувався захід, має довжину понад 12 000 футів (майже 3,7 кілометра). Ця подія стала однією з найбільших демонстрацій літаків U-2 у новітній історії. Також на смузі знаходилися дев'ять T-38 Talons і два стратотанкери KC-135R.

Літаки U-2 Dragon Lady

Літаки U-2 Dragon Lady - це висотні розвідувальні літаки, розроблені в США в середині 1950-х років. Вони були призначені для збору розвідданих на великій висоті, де їх було б важко виявити та збити ворожими засобами ППО.

Перший політ U-2 відбувся 4 серпня 1955 року. На початку 1960-х років U-2 використовувалися для збору розвідданих про Радянський Союз, Китай та інші країни.

Літаки відіграли важливу роль у холодній війні. Вони надали США цінну інформацію про військові можливості СРСР та інших країн.

Зараз U-2 продовжують використовувати ВВС США. Однак вони поступово виводяться з експлуатації. Їх замінюють нові літаки-розвідники, такі як RQ-4 Global Hawk.

Раніше ми писали, що на Гаваях американський літак розвідник сів на воду. Постраждали майже 10 людей.

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