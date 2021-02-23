В США задержали жену наркобарона Эль Чапо. Ее подозревают в наркоторговле

В Соединенных Штатах в вашингтонском международном аэропорту Даллеса задержали супругу известного мексиканского наркобарона Эль Чапо Эмму Коронел Айспуро. Ее подозревают в помощи своему мужу в управлении его многомиллиардным картелем и планировании его побега из мексиканской тюрьмы в 2015 году.

Ожидается, что Айспуро появится в федеральном суде Вашингтона во вторник, 23 февраля. Она имеет двойное гражданство США и Мексики.

Ее муж, 63-летний Хоакин Гусман по прозвищу Эль Чапо, с июля 2019 года отбывает пожизненное наказание за наркоторговлю.

Он возглавлял наркокартель "Синалоа" и считается одним из самых известных преступников современности. Власти США считают его ответственным за контрабанду в страну сотен тонн кокаина на протяжении 25 лет.

Коронель Айспуро будут предъявлены обвинения в том, что она помогала ему управлять преступной империей. По одному пункту ее обвиняют в заговоре с целью распространения нескольких видов наркотиков в Соединенных Штатах.

Министерство юстиции США также обвинило ее в том, что она помогла своему мужу сбежать из мексиканской тюрьмы в 2015 году и участвовала в планировании второго побега из тюрьмы до экстрадиции Гусмана в США.

По словам представителей прокуратуры, планирование побега было масштабным, и его жена играла в этом ключевую роль. "Эль Чапо" сбежал через лаз под душевой кабиной в своей камере.

Его сыновья от первого брака купили недвижимость рядом с тюрьмой, а GPS-часы, тайно пронесенные в тюрьму, дали копателям его точное местонахождение. Гусман сбежал, проехав по вырытому туннелю длиною более полутора километров на специально приспособленном для побега небольшом мотоцикле.

Айспуро называют самой преданной женой матерого преступника. Она присутствовала почти на каждом заседании суда над Эль Чапо в Нью-Йорке, который длился три месяца.

Отметим, что Эль-Чапо родился в бедной семье в штате Синалоа на северо-западе Мексики. Его преступный бизнес принес ему такие доходы, что в 2009 году журнал Forbes поместил его на 701 строчку своего рейтинга. Его состояние оценивалось тогда примерно в один миллиард долларов.