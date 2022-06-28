США задержали нефтяной танкер, который следовал из России, - WSJ

Издание со ссылкой на источники отмечает, что остановлен танкер Daytona, который принадлежит греческому судовладельцу TMS Tankers Ltd. и был зафрахтован швейцарским торговым домом Vitol. Судно с мазутом и вакуумным газойлем следовало с российского Таманского полуострова в Черном море.

Также сообщается, что танкеру не разрешили разгрузиться, сейчас он проходит проверку Таможенной и пограничной службы США.

"Vitol ведет свой бизнес в полном соответствии со всеми законами и правилами, включая санкции", - прокомментировал ситуацию представитель компании.

Согласно данным платформы отслеживания товарных потоков Kpler, груз на Daytona помечен как российский.