UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США задержали нефтяной танкер, который следовал из России, - WSJ

Фото: власти США остановили танкер Daytona (facebook com TMS-Tankers)
Автор: Илона Свиридова

Американские власти остановили нефтяной танкер Daytona, который следовал из России в порт Нью-Орлеана. На данный момент он проходит таможенную проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на источники отмечает, что остановлен танкер Daytona, который принадлежит греческому судовладельцу TMS Tankers Ltd. и был зафрахтован швейцарским торговым домом Vitol. Судно с мазутом и вакуумным газойлем следовало с российского Таманского полуострова в Черном море.

Также сообщается, что танкеру не разрешили разгрузиться, сейчас он проходит проверку Таможенной и пограничной службы США.

"Vitol ведет свой бизнес в полном соответствии со всеми законами и правилами, включая санкции", - прокомментировал ситуацию представитель компании.

Согласно данным платформы отслеживания товарных потоков Kpler, груз на Daytona помечен как российский.

Напомним, в марте 2022 года США ввели нефтяное эмбарго против России, запретив импорт сырой нефти, нефтяного топлива, сжиженного природного газа и угля после российского вторжения в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиНефть