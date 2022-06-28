RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США затримали нафтовий танкер, який прямував з Росії, - WSJ

Фото: влада США зупинила танкер Daytona (facebook com TMS-Tankers)
Автор: Ілона Свиридова

Американська влада зупинила нафтовий танкер Daytona, який прямував з Росії до порту Нью-Орлеана. На даний момент він проходить митну перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Видання з посиланням на джерела зазначає, що зупинено танкер Daytona, який належить грецькому судновласнику TMS Tankers Ltd. і був зафрахтований швейцарським торговим домом Vitol. Судно з мазутом і вакуумним газойлем прямувало з російського Таманського півострова в Чорному морі.

Також повідомляється, що танкеру не дозволили розвантажитися, зараз він проходить перевірку митної та прикордонної служби США.

"Vitol веде свій бізнес у повній відповідності з усіма законами і правилами, включаючи санкції", - прокоментував ситуацію представник компанії.

Згідно з даними платформи відстеження товарних потоків Kpler, вантаж на Daytona позначений як російський.

Нагадаємо, в березні 2022 року США ввели нафтове ембарго проти Росії, заборонивши імпорт сирої нафти, нафтового палива, скрапленого природного газу та вугілля після російського вторгнення в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиНафта