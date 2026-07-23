США забороняють китайські авто: чому під удар потрапив Mercedes

Новий документ установлює жорстку межу власності: компаніям, де понад 15 відсотків акцій належать Китаю, заборонять працювати в США. Mercedes-Benz має близько 20 відсотків пасивних китайських інвестицій.

Сенатор Тед Круз уже попередив про небезпеку для німецького гіганта, а сенатор Берні Морено зазначив, що Mercedes матиме час до 2030 року. Компанія зможе змінити структуру власності або отримати спеціальне звільнення від вимог.

Конкуренція та "підтримка вітчизняного виробника"

У Сенаті відкрито говорять про лобізм. Компанія General Motors активно підтримує ці обмеження, хоче витіснити Mercedes та зробити свій бренд Cadillac успішнішим.

Проте політики обіцяють компроміс: Круз заявив, що повну заборону Mercedes ніколи не розглядатимуть серйозно. Однак законопроєкт містить ще одну суперечливу норму: автовиробників хочуть зобов'язати купувати дорогі акумулятори у GM. Це може додати 5000 доларів до ціни кожної машини. Ці гроші, звісно, сплатять покупці, а не компанії.

Доля Polestar та Volvo

Адміністрація Трампа вже тисне на виробника електромобілів Polestar. Компанія належить китайському холдингу Geely. Її продажі в США можуть припинитися вже з 2027 модельного року.

Бренд Volvo Cars перебуває у кращому стані. Компанія отримала дозвіл на роботу, проте повинна підтвердити відповідність новим правилам для всієї своєї лінійки.

Не тільки конкуренція, а й нацбезпека

Сенатори США вбачають загрозу у високих технологіях із Китаю. Сучасні авто збирають занадто багато даних, і тепер під суворий контроль потраплять:

системи Bluetooth та Wi-Fi;

модулі стільникового зв'язку;

технології супутникової навігації.

Вашингтон побоюється, що Китай може використовувати ці дані для стеження за американцями. Саме тому обмеження стосуються не лише "заліза", а й софту.

Повернення "додому"

Закон уже дає перші результати - американські концерни почали переносити потужності з Китаю назад до США: