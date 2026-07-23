США запрещают китайские автомобили: почему под удар попал Mercedes

Новый документ устанавливает жесткую границу собственности: компаниям, где более 15 процентов акций принадлежат Китаю, запретят работать в США. Mercedes-Benz имеет около 20 процентов пассивных китайских инвестиций.

Сенатор Тед Круз уже предупредил об опасности для немецкого гиганта, а сенатор Берни Морено отметил, что у Mercedes будет время до 2030 года. Компания сможет изменить структуру собственности или получить специальное освобождение от требований.

Конкуренция и поддержка отечественного производителя

В Сенате открыто говорят о лоббизме. Компания General Motors активно поддерживает эти ограничения, хочет вытеснить Mercedes и сделать свой бренд Cadillac более успешным.

Однако политики обещают компромисс: Круз заявил, что полный запрет Mercedes никогда не будет серьезно рассматриваться. Однако законопроект содержит еще одну противоречивую норму: автопроизводители хотят обязать покупать дорогие аккумуляторы у GM. Это может прибавить 5000 долларов к цене каждой машины. Эти деньги, конечно, оплатит покупатели, а не компании.

Доля Polestar и Volvo

Администрация Трампа уже давит на производителя электромобилей Polestar. Компания принадлежит китайскому холдингу Geely. Ее продажи в США могут прекратиться уже с 2027 модельного года.

Бренд Volvo Cars находится в лучшем состоянии. Компания получила разрешение на работу, однако должна подтвердить соответствие новым правилам всей своей линейки.

Не только конкуренция, но и нацбезопасность

Сенаторы США видят угрозу в высоких технологиях из Китая. Современные авто собирают слишком много данных, и теперь под строгий контроль попадут:

системы Bluetooth и Wi-Fi;

модули сотовой связи;

технологии спутниковой навигации

Вашингтон опасается, что Китай может использовать эти данные для слежки за американцами. Именно поэтому ограничения касаются не только "железа", но и софта.

Возвращение "домой"

Закон уже дает первые результаты – американские концерны начали переносить мощности из Китая обратно в США: