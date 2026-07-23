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США забороняють китайські авто: чому під удар потрапив Mercedes

04:22 23.07.2026 Чт
2 хв
Що не подобається американським законодавцям у китайських машинах?
aimg Пилип Бойко
США забороняють китайські авто: чому під удар потрапив Mercedes Фото: засідання Сенату США (Getty Images)
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Комітет Сенату США з питань торгівлі схвалив законопроєкт, який фактично закриває американський ринок для китайських автовиробників. Нові правила можуть несподівано витіснити з доріг країни навіть престижний німецький бренд Mercedes-Benz.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Новий документ установлює жорстку межу власності: компаніям, де понад 15 відсотків акцій належать Китаю, заборонять працювати в США. Mercedes-Benz має близько 20 відсотків пасивних китайських інвестицій.

Сенатор Тед Круз уже попередив про небезпеку для німецького гіганта, а сенатор Берні Морено зазначив, що Mercedes матиме час до 2030 року. Компанія зможе змінити структуру власності або отримати спеціальне звільнення від вимог.

Конкуренція та "підтримка вітчизняного виробника"

У Сенаті відкрито говорять про лобізм. Компанія General Motors активно підтримує ці обмеження, хоче витіснити Mercedes та зробити свій бренд Cadillac успішнішим.

Проте політики обіцяють компроміс: Круз заявив, що повну заборону Mercedes ніколи не розглядатимуть серйозно. Однак законопроєкт містить ще одну суперечливу норму: автовиробників хочуть зобов'язати купувати дорогі акумулятори у GM. Це може додати 5000 доларів до ціни кожної машини. Ці гроші, звісно, сплатять покупці, а не компанії.

Доля Polestar та Volvo

Адміністрація Трампа вже тисне на виробника електромобілів Polestar. Компанія належить китайському холдингу Geely. Її продажі в США можуть припинитися вже з 2027 модельного року.

Бренд Volvo Cars перебуває у кращому стані. Компанія отримала дозвіл на роботу, проте повинна підтвердити відповідність новим правилам для всієї своєї лінійки.

Не тільки конкуренція, а й нацбезпека

Сенатори США вбачають загрозу у високих технологіях із Китаю. Сучасні авто збирають занадто багато даних, і тепер під суворий контроль потраплять:

  • системи Bluetooth та Wi-Fi;
  • модулі стільникового зв'язку;
  • технології супутникової навігації.

Вашингтон побоюється, що Китай може використовувати ці дані для стеження за американцями. Саме тому обмеження стосуються не лише "заліза", а й софту.

Повернення "додому"

Закон уже дає перші результати - американські концерни почали переносити потужності з Китаю назад до США:

  • Компанія GM поверне виробництво моделі Buick Envision до 2028 року.
  • Ford погодився виробляти китайські моделі Lincoln на території Сполучених Штатів.
  • Підрозділ Google Waymo відмовився від платформ Geely на користь виробників із Детройта.

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