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США запрещают китайские автомобили: почему под удар попал Mercedes

04:22 23.07.2026 Чт
2 мин
Что не нравится американским законодателям в китайских машинах?
aimg Филипп Бойко
США запрещают китайские автомобили: почему под удар попал Mercedes Фото: заседание Сената США (Getty Images)
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Комитет Сената США по торговле одобрил законопроект, который фактически закрывает американский рынок для китайских автопроизводителей. Новые правила могут неожиданно вытеснить с дорог страны даже престижный немецкий бренд Mercedes-Benz.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Новый документ устанавливает жесткую границу собственности: компаниям, где более 15 процентов акций принадлежат Китаю, запретят работать в США. Mercedes-Benz имеет около 20 процентов пассивных китайских инвестиций.

Сенатор Тед Круз уже предупредил об опасности для немецкого гиганта, а сенатор Берни Морено отметил, что у Mercedes будет время до 2030 года. Компания сможет изменить структуру собственности или получить специальное освобождение от требований.

Конкуренция и поддержка отечественного производителя

В Сенате открыто говорят о лоббизме. Компания General Motors активно поддерживает эти ограничения, хочет вытеснить Mercedes и сделать свой бренд Cadillac более успешным.

Однако политики обещают компромисс: Круз заявил, что полный запрет Mercedes никогда не будет серьезно рассматриваться. Однако законопроект содержит еще одну противоречивую норму: автопроизводители хотят обязать покупать дорогие аккумуляторы у GM. Это может прибавить 5000 долларов к цене каждой машины. Эти деньги, конечно, оплатит покупатели, а не компании.

Доля Polestar и Volvo

Администрация Трампа уже давит на производителя электромобилей Polestar. Компания принадлежит китайскому холдингу Geely. Ее продажи в США могут прекратиться уже с 2027 модельного года.

Бренд Volvo Cars находится в лучшем состоянии. Компания получила разрешение на работу, однако должна подтвердить соответствие новым правилам всей своей линейки.

Не только конкуренция, но и нацбезопасность

Сенаторы США видят угрозу в высоких технологиях из Китая. Современные авто собирают слишком много данных, и теперь под строгий контроль попадут:

  • системы Bluetooth и Wi-Fi;
  • модули сотовой связи;
  • технологии спутниковой навигации

Вашингтон опасается, что Китай может использовать эти данные для слежки за американцами. Именно поэтому ограничения касаются не только "железа", но и софта.

Возвращение "домой"

Закон уже дает первые результаты – американские концерны начали переносить мощности из Китая обратно в США:

  • Компания GM вернет производство модели Buick Envision к 2028 году.
  • Форд согласился производить китайские модели Lincoln на территории Соединенных Штатов.
  • Подразделение Google Waymo отказалось от платформ Geely в пользу производителей из Детройта.

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