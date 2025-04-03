США заборонили своїм чиновникам у Китаї романтичні стосунки з громадянами КНР

Уряд США заборонив американським державним службовцям у Китаї будь-які романтичні чи сексуальні стосунки з громадянами КНР. Порушникам доведеться поїхати з країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
За даними видання, заборона розповсюджується також на членів сімей американських держслужбовців у Китаї та підрядників із допусками до секретної інформації.
Анонімні джерела, обізнані із ситуацією, розповіли AP, що цю політику ввів колишній посол США Ніколас Бернс у січні, незадовго до свого від’їзду з Китаю.
Зазначається, що заборони розпочалися влітку минулого року. Спочатку було ухвалено обмежену версію цієї політики. Вона забороняла співробітникам США "романтичні та сексуальні стосунки" з громадянами КНР, які працюють охоронцями та іншими працівниками підтримки в посольстві та п’яти консульствах США у Китаї.
Однак Бернс згодом розширив цю заборону, зробивши її загальною для всіх громадян Китаю. Він увів її в дію в січні, за кілька днів до вступу Дональда Трампа на посаду президента.
Ця політика поширюється на всі американські дипломатичні представництва в материковому Китаї, зокрема на посольство в Пекіні та консульства в Гуанчжоу, Шанхаї, Шеньяні та Ухані, а також на консульство США в напівавтономному Гонконзі. Вона не стосується співробітників США, які працюють за межами Китаю.
Єдиний виняток зроблено для тих, хто вже перебуває в стосунках із громадянами Китаю. Вони можуть подати запит на звільнення від нових правил. Якщо звільнення буде відхилено, їм доведеться або припинити відносини, або залишити посаду.
Порушників заборони негайно висилатимуть з Китаю. За інформацією АР, про нові правила американських співробітників у Китаї повідомили в січні усно та електронною поштою, але публічно про них не оголошували.
Державний департамент США відмовився коментувати цю заборону на запит Associated Press, як і Бернс, який у лютому залишив дипломатичну службу і подався у бізнес.
Видання додає, що, хоча деякі американські агентства вже мали суворі правила щодо романтичних зв’язків з громадянами інших країн, загальна політика "неромантизації" не застосовувалася відкрито з часів Холодної війни. В інших країнах американські дипломати нерідко зустрічаються з місцевими жителями й навіть одружуються з ними.
Останніми роками відносини між Вашингтоном і Пекіном погіршилися через торгові війни, технологічне протистояння та геополітичне суперництво.
Останні рішення президента США Дональда Трампа лише додали гостроти у суперництво двох країн. Під час виступу у Вашингтоні голова Білого дому оголосив про введення масштабних мит на американський імпорт. У випадку з Китаєм, президент США заявив, що країна буде обкладена 34% митами на додаток до попередніх 20%.
Трамп також підписав указ про закриття торгової лазівки "de minimis", яка дозволяла дешевим посилкам з Китаю безмитно потрапляти на територію США. А також наказав торговельному представнику США до 1 квітня визначити, чи виконує Пекін свої зобов'язання в рамках американо-китайської торговельної угоди 2020 року.
Китай закликав США негайно скасувати мита та заявив, що вживатиме контрзаходів для захисту своїх прав та інтересів.
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