США запретили своим чиновникам в Китае романтические отношения с гражданами КНР

По данным издания, запрет распространяется также на членов семей американских госслужащих в Китае и подрядчиков с допусками к секретной информации.

Анонимные источники, знакомые с ситуацией, рассказали AP, что эту политику ввел бывший посол США Николас Бернс в январе, незадолго до своего отъезда из Китая.

Где действует запрет на романтические отношения

Отмечается, что запреты начались летом прошлого года. Сначала была принята ограниченная версия этой политики. Она запрещала сотрудникам США "романтические и сексуальные отношения" с гражданами КНР, которые работают охранниками и другими работниками поддержки в посольстве и пяти консульствах США в Китае.

Однако Бернс впоследствии расширил этот запрет, сделав его общим для всех граждан Китая. Он ввел его в действие в январе, за несколько дней до вступления Дональда Трампа в должность президента.

Эта политика распространяется на все американские дипломатические представительства в материковом Китае, в частности на посольство в Пекине и консульства в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне и Ухане, а также на консульство США в полуавтономном Гонконге. Она не касается сотрудников США, работающих за пределами Китая.

Исключения и наказание за нарушение запрета

Единственное исключение сделано для тех, кто уже состоит в отношениях с гражданами Китая. Они могут подать запрос на освобождение от новых правил. Если освобождение будет отклонено, им придется либо прекратить отношения, либо оставить должность.

Нарушителей запрета будут немедленно высылать из Китая. По информации АР, о новых правилах американским сотрудникам в Китае сообщили в январе устно и по электронной почте, но публично о них не объявляли.

Государственный департамент США отказался комментировать этот запрет на запрос Associated Press, как и Бернс, который в феврале оставил дипломатическую службу и ушел в бизнес.

Издание добавляет, что, хотя некоторые американские агентства уже имели строгие правила относительно романтических связей с гражданами других стран, общая политика "неромантизации" не применялась открыто со времен Холодной войны. В других странах американские дипломаты нередко встречаются с местными жителями и даже женятся на них.