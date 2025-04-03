США запретили своим чиновникам в Китае романтические отношения с гражданами КНР

Правительство США запретило американским государственным служащим в Китае любые романтические или сексуальные отношения с гражданами КНР. Нарушителям придется уехать из страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
По данным издания, запрет распространяется также на членов семей американских госслужащих в Китае и подрядчиков с допусками к секретной информации.
Анонимные источники, знакомые с ситуацией, рассказали AP, что эту политику ввел бывший посол США Николас Бернс в январе, незадолго до своего отъезда из Китая.
Отмечается, что запреты начались летом прошлого года. Сначала была принята ограниченная версия этой политики. Она запрещала сотрудникам США "романтические и сексуальные отношения" с гражданами КНР, которые работают охранниками и другими работниками поддержки в посольстве и пяти консульствах США в Китае.
Однако Бернс впоследствии расширил этот запрет, сделав его общим для всех граждан Китая. Он ввел его в действие в январе, за несколько дней до вступления Дональда Трампа в должность президента.
Эта политика распространяется на все американские дипломатические представительства в материковом Китае, в частности на посольство в Пекине и консульства в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне и Ухане, а также на консульство США в полуавтономном Гонконге. Она не касается сотрудников США, работающих за пределами Китая.
Единственное исключение сделано для тех, кто уже состоит в отношениях с гражданами Китая. Они могут подать запрос на освобождение от новых правил. Если освобождение будет отклонено, им придется либо прекратить отношения, либо оставить должность.
Нарушителей запрета будут немедленно высылать из Китая. По информации АР, о новых правилах американским сотрудникам в Китае сообщили в январе устно и по электронной почте, но публично о них не объявляли.
Государственный департамент США отказался комментировать этот запрет на запрос Associated Press, как и Бернс, который в феврале оставил дипломатическую службу и ушел в бизнес.
Издание добавляет, что, хотя некоторые американские агентства уже имели строгие правила относительно романтических связей с гражданами других стран, общая политика "неромантизации" не применялась открыто со времен Холодной войны. В других странах американские дипломаты нередко встречаются с местными жителями и даже женятся на них.
В последние годы отношения между Вашингтоном и Пекином ухудшились из-за торговых войн, технологического противостояния и геополитического соперничества.
Последние решения президента США Дональда Трампа лишь добавили остроты в соперничество двух стран. Во время выступления в Вашингтоне глава Белого дома объявил о введении масштабных пошлин на американский импорт. В случае с Китаем, президент США заявил, что страна будет обложена 34% пошлинами в дополнение к предыдущим 20%.
Трамп также подписал указ о закрытии торговой лазейки "de minimis", которая позволяла дешевым посылкам из Китая беспошлинно попадать на территорию США. А также приказал торговому представителю США до 1 апреля определить, выполняет ли Пекин свои обязательства в рамках американо-китайского торгового соглашения 2020 года.
Китай призвал США немедленно отменить пошлины и заявил, что будет принимать контрмеры для защиты своих прав и интересов.
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