UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США заборонили продаж обладнання Huawei та ZTE через побоювання китайського шпигунства

Фото: США заборонили продаж обладнання китайських Huawei та ZTE (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Адміністрація президента США Джо Байдена заборонила продаж нового телекомунікаційного обладнання від китайських Huawei Technologies та ZTE, оскільки воно становить "неприйнятний ризик" для національної безпеки США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) заявила, що вона ухвалила остаточні правила, які також забороняють продаж або імпорт обладнання, виробленого китайським виробником обладнання для спостереження Dahua Technology, фірмою відеоспостереження Hangzhou Hikvision Digital Technology та телекомунікаційною компанією Hytera Communications.

Цей крок є останнім заборона Вашингтона щодо китайських технологічних гігантів на тлі побоювань, що Пекін може використовувати китайські технологічні компанії для шпигунства за американцями.

"Ці нові правила є важливою частиною наших поточних дій щодо захисту американського народу від загроз національній безпеці, пов'язаних із телекомунікаціями", - сказала у своїй заяві голова FCC Джесіка Розенворсел.

У червні 2021 року FCC заявила, що розглядає можливість заборони всіх дозволів на обладнання всіх компаній, включених до списку.

Це сталося після того, як у березні 2021 року п'ять китайських компаній були включені до так званого "закритого списку" як загрози національній безпеці відповідно до закону 2019 року, спрямованого на захист мереж зв'язку США: Huawei, ZTE, Hytera Communications Corp, Hikvision та Dahua.

Раніше президент США Джо Байден підписав закон , який забороняє використовувати у Сполучених Штатах обладнання китайських телекомунікаційних компаній Huawei та ZTE.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиHuawei