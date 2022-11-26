RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США запретили продажу оборудования Huawei и ZTE из-за опасений китайского шпионажа

Фото: США запретили продажу оборудования китайских Huawei и ZTE (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Администрация президента США Джо Байдена запретила продажу нового телекоммуникационного оборудования от китайских Huawei Technologies и ZTE, поскольку оно представляет "неприемлемый риск" для национальной безопасности США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Федеральная комиссия по связи США (FCC) заявила, что она приняла окончательные правила, которые также запрещают продажу или импорт оборудования, произведенного китайским производителем оборудования для наблюдения Dahua Technology, фирмой видеонаблюдения Hangzhou Hikvision Digital Technology и телекоммуникационной компанией Hytera Communications.

Этот шаг представляет собой последних запрет Вашингтона в отношении китайских технологических гигантов на фоне опасений, что Пекин может использовать китайские технологические компании для шпионажа за американцами.

"Эти новые правила являются важной частью наших текущих действий по защите американского народа от угроз национальной безопасности, связанных с телекоммуникациями", - сказала в своем заявлении председатель FCC Джессика Розенворсел.

В июне 2021 года FCC заявила, что рассматривает возможность запрета всех разрешений на оборудование для всех компаний, включенных в список.

Это произошло после того, как в марте 2021 года пять китайских компаний были включены в так называемый "закрытый список" как представляющие угрозу национальной безопасности в соответствии с законом 2019 года, направленным на защиту сетей связи США: Huawei, ZTE, Hytera Communications Corp, Hikvision и Dahua.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон, который запрещает использовать в Соединенных Штатах оборудование китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиHuawei