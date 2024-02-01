США заборонили деяким компаніям співпрацювати з Китаєм: готовий список

США продовжують нарощувати тиск на Китай, включивши до списку Міністерства оборони компанії, які можуть допомогти Пекіну зміцнити свою армію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Це рішення є частиною ширших зусиль США щодо захисту національних інтересів країни.
На тлі відносин між США і Китаєм, що погіршуються, оновлений список є ще одним кроком Вашингтона з обмеження китайського військового потенціалу.
Китайське посольство у Вашингтоні виступило із заявою, в якій висловило протест проти рішення США включити нові китайські компанії до списку Міністерства оборони. Посольство назвало це рішення незаконним та суперечливим принципам ринкової економіки та міжнародної торгівлі.
Санкції США проти Китаю - це комплекс економічних та політичних обмежень, які США запровадили щодо Китаю з метою обмежити його економічне зростання, військову міць та вплив у світі.
Санкції США проти Китаю поділяються на дві основні категорії:
Нагадаємо, що влітку 2023 США заборонили імпорт в країну продукції китайського виробника принтерів Ninestar, а також хімічної компанії Xingjang Zhongtai Chemical у зв'язку з порушеннями прав людини .
Також ми писали, що Китай запровадив обмежувальні заходи проти американської розвідувальної компанії Kharon та двох фізичних осіб. Це була відповідь на санкції США проти Пекіна.
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