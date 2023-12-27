Китай через санкції США вирішив ввести "контрзаходи" проти розвідувальної компанії

В Міністерстві закордонних справ Китаю оголосили про рішення запровадити обмежувальні заходи проти американської розвідувальної компанії Kharon та двох фізичних осіб. Так Пекін відреагував на санкції Штатів щодо двох осадових осіб та трьох компаній КНР через порушення прав людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua .

Офіційна представниця китайського МЗС Мао Нін заявила про рішення країни вжити "контрзаходів".

Також вона закликала американську сторону "припинити очорняти" Китай.

"Ми рішуче виступаємо проти цього кроку, різко його засуджуємо і вже зробили сувору заяву американській стороні в цьому зв'язку", - заявила Нін.

Що передувало

Нещодавно у Штатах був опублікований щорічний звіт про ситуацію з правами людини в Сіньцзяні в КНР. Також американська сторона запровадила санкції стосовно двох китайських посадових осіб та трьох компаній.

Відповідь Пекіна

За словами китайського дипломата у вівторок, 27 грудня, відповідно до закону про протидію іноземним санкціям КНР прийме контрзаходи проти американської компанії зі збору розвідувальних даних Kharon, яка "вже давно збирає конфіденційну інформацію про Сіньцзяну та надає так звані докази для обґрунтування незаконних санкцій США, пов'язаних із Сіньцзяном".

Також представниця МЗС Китаю заявила, що контрзаходи будуть прийняті стосовно:

директора відділу розслідувань компанії Kharon Едмунда Сюя,

та колишньої наукової співробітниці Центру перспективних оборонних досліджень Ніколь Моргрет.

Що передбачають обмеження

Як пояснили в МЗС Китаю, в'їзд вказаних осіб до країни буде заборонено, їх майно, а також майно компанії Kharon у КНР, включаючи рухоме та нерухоме, буде заморожено, китайським організаціям та приватним особам буде заборонено здійснювати угоди та співпрацювати з ними.

Про які санкції США йдеться

Нагадаємо, ще влітку США запровадили заборону на імпорт у країну продукції китайського виробника принтерів Ninestar, а також хімічної компанії Xingjang Zhongtai Chemical у зв'язку з порушеннями прав людини.

За оцінками експертів ООН та правозахисних груп, понад мільйон людей, переважно уйгури та мусульманські меншини, утримуються в таборах у західному китайському регіоні Сіньцзян в останні роки.

За результатами урядової перевірки виявлено, що Ninestar та вісім її дочірніх компаній у Чжухаї разом із Xinjiang Zhongtai Chemical співпрацювали з урядом Китаю з вербування, перевезення, приховування та прийому на примусову працю уйгурів, казахів та киргизів.

Реакція Пекіна на американські санкції

Зазначимо також, що 26 грудня у Китаї офіційно відреагували на запровадження США санкцій щодо відносин російського проекту "Арктик СПГ-2".

В МЗС КНР заявили, що участь країни в російському проекті з виробництва скрапленого природного газу "Арктик СПГ-2" не має стати метою будь-якого втручання або обмежень третіх сторін.

Нагадаємо, проект "Arctic LNG 2" потрапив до санкційного списку США щодо виробництва та експортних можливостей РФ в галузі енергетики 2 листопада.