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США запретили некоторым компаниям сотрудничать с Китаем: готов список

Фото: США запретили некоторым компаниям сотрудничать с Китаем (wikimedai)
Автор: Владислав Прийменко

США продолжают наращивать давление на Китай, включив в список Министерства обороны компании, которые могут помочь Пекину укрепить свою армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Это решение является частью более широких усилий США по защите национальных интересов страны.

На фоне ухудшающихся отношений между США и Китаем обновленный список является еще одним шагом Вашингтона по ограничению китайского военного потенциала.

Китайское посольство в Вашингтоне выступило с заявлением, в котором выразило протест против решения США включить новые китайские компании в список Министерства обороны. Посольство назвало это решение незаконным и противоречащим принципам рыночной экономики и международной торговли.

Ограничения США против Китая

Санкции США против Китая - это комплекс экономических и политических ограничений, которые США ввели в отношении Китая с целью ограничить его экономический рост, военную мощь и влияние в мире.

Санкции США против Китая делятся на две основные категории:

  • Санкции, связанные с торговлей и инвестициями. Эти санкции направлены на ограничение доступа Китая к американским рынкам, технологиям и инвестициям. Они включают ограничения на экспорт технологий в Китай, запреты на инвестиции в китайские компании и ограничения на торговлю с Китаем.
  • Санкции, связанные с правами человека. Эти санкции направлены на осуждение нарушений прав человека в Китае. Они включают ограничения на поездки китайских официальных лиц, запреты на импорт китайских товаров, произведенных с использованием принудительного труда, и ограничения на финансирование китайских компаний, причастных к нарушениям прав человека.

Напомним, что летом 2023 года США запретили импорт в страну продукции китайского производителя принтеров Ninestar, а также химической компании Xingjang Zhongtai Chemical в связи с нарушениями прав человека.

Также мы писали, что Китай ввел ограничительные меры против американской разведывательной компании Kharon и двух физических лиц. Это был ответ на санкции США против Пекина.

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