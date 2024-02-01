США заборонили деяким компаніям співпрацювати з Китаєм: готовий список

США продовжують нарощувати тиск на Китай, включивши до списку Міністерства оборони компанії, які можуть допомогти Пекіну зміцнити свою армію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Це рішення є частиною ширших зусиль США щодо захисту національних інтересів країни.

До списку потрапив виробник чіпів пам'яті YMTC, компанія зі штучного інтелекту Megvii, виробник лідерів Hesai Technology та технологічна компанія NetPosa.

На тлі відносин між США і Китаєм, що погіршуються, оновлений список є ще одним кроком Вашингтона з обмеження китайського військового потенціалу.

Китайське посольство у Вашингтоні виступило із заявою, в якій висловило протест проти рішення США включити нові китайські компанії до списку Міністерства оборони. Посольство назвало це рішення незаконним та суперечливим принципам ринкової економіки та міжнародної торгівлі.

Хоча включення до списку не тягне за собою негайну заборону, воно може стати ударом по репутації внесених до списку компаній і є суворим попередженням американським організаціям та компаніям про ризики ведення бізнесу з ними. Це також може посилити тиск на Міністерство фінансів, аби воно наклало санкції на компанії.

Обмеження США проти Китаю

Санкції США проти Китаю - це комплекс економічних та політичних обмежень, які США запровадили щодо Китаю з метою обмежити його економічне зростання, військову міць та вплив у світі.

Санкції США проти Китаю поділяються на дві основні категорії:

Санкції, пов'язані з торгівлею та інвестиціями. Ці санкції спрямовані на обмеження доступу Китаю до американських ринків, технологій та інвестицій. Вони включають обмеження на експорт технологій до Китаю, заборони на інвестиції в китайські компанії та обмеження на торгівлю з Китаєм.

Ці санкції спрямовані на обмеження доступу Китаю до американських ринків, технологій та інвестицій. Вони включають обмеження на експорт технологій до Китаю, заборони на інвестиції в китайські компанії та обмеження на торгівлю з Китаєм. Санкції, пов'язані із правами людини. Ці санкції спрямовані на засудження порушень прав людини у Китаї. Вони включають обмеження на поїздки китайських офіційних осіб, заборони на імпорт китайських товарів, вироблених з використанням примусової праці, та обмеження на фінансування китайських компаній, причетних до порушень прав людини.

Нагадаємо, що влітку 2023 США заборонили імпорт в країну продукції китайського виробника принтерів Ninestar, а також хімічної компанії Xingjang Zhongtai Chemical у зв'язку з порушеннями прав людини .

Також ми писали, що Китай запровадив обмежувальні заходи проти американської розвідувальної компанії Kharon та двох фізичних осіб. Це була відповідь на санкції США проти Пекіна.