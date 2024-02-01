США запретили некоторым компаниям сотрудничать с Китаем: готов список
США продолжают наращивать давление на Китай, включив в список Министерства обороны компании, которые могут помочь Пекину укрепить свою армию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Это решение является частью более широких усилий США по защите национальных интересов страны.
В список попал производитель чипов памяти YMTC, компания по искусственному интеллекту Megvii, производитель лидаров Hesai Technology и технологическая компания NetPosa.
На фоне ухудшающихся отношений между США и Китаем обновленный список является еще одним шагом Вашингтона по ограничению китайского военного потенциала.
Китайское посольство в Вашингтоне выступило с заявлением, в котором выразило протест против решения США включить новые китайские компании в список Министерства обороны. Посольство назвало это решение незаконным и противоречащим принципам рыночной экономики и международной торговли.
Хотя включение в список не влечет за собой немедленный запрет, оно может стать ударом по репутации внесенных в список компаний и представляет собой суровое предупреждение американским организациям и компаниям о рисках ведения бизнеса с ними. Это также может усилить давление на Министерство финансов, чтобы оно наложило санкции на компании.
Ограничения США против Китая
Санкции США против Китая - это комплекс экономических и политических ограничений, которые США ввели в отношении Китая с целью ограничить его экономический рост, военную мощь и влияние в мире.
Санкции США против Китая делятся на две основные категории:
- Санкции, связанные с торговлей и инвестициями. Эти санкции направлены на ограничение доступа Китая к американским рынкам, технологиям и инвестициям. Они включают ограничения на экспорт технологий в Китай, запреты на инвестиции в китайские компании и ограничения на торговлю с Китаем.
- Санкции, связанные с правами человека. Эти санкции направлены на осуждение нарушений прав человека в Китае. Они включают ограничения на поездки китайских официальных лиц, запреты на импорт китайских товаров, произведенных с использованием принудительного труда, и ограничения на финансирование китайских компаний, причастных к нарушениям прав человека.
Напомним, что летом 2023 года США запретили импорт в страну продукции китайского производителя принтеров Ninestar, а также химической компании Xingjang Zhongtai Chemical в связи с нарушениями прав человека.
Также мы писали, что Китай ввел ограничительные меры против американской разведывательной компании Kharon и двух физических лиц. Это был ответ на санкции США против Пекина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.