США заблокували десятки фейкових медіа з пропагандою РФ: маскувались під Reuters та WP

Нагадаємо, вчора РБК-Україна повідомляло, що адміністрація Байдена планує звинуватити Росію в постійних спробах вплинути на вибори в США.

За попередніми даними було відомо, що Кремль для цього використовує ЗМІ та онлайн платформи.

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