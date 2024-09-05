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США заблокували десятки фейкових медіа з пропагандою РФ: маскувались під Reuters та WP

Фото: США заблокували десятки фейкових медіа з пропагандою РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

США заблокували десятки пропагандистських медіа. Росіяни маскували фейкові сайти під популярні американські та європейські ресурси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінʼюст США.

Серед інших фейкових сайтів були клони таких ЗМІ, як Reuters, Der Spiegel, Bild, Le Monde тощо. За даними Міністерства юстиції США, окрім підроблених сайтів, використовувалися й сторінки у соціальних мережах, що імітували популярні новинні видання, щоб просувати пропагандистський контент.

Нагадаємо, вчора РБК-Україна повідомляло, що адміністрація Байдена планує звинуватити Росію в постійних спробах вплинути на вибори в США.

За попередніми даними було відомо, що Кремль для цього використовує ЗМІ та онлайн платформи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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