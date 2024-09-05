США заблокировали десятки фейковых медиа с пропагандой РФ: маскировались под Reuters и WP

Напомним, вчера РБК-Украина сообщало, что администрация Байдена планирует обвинить Россию в постоянных попытках повлиять на выборы в США.

По предварительным данным, было известно, что Кремль для этого использует СМИ и онлайн платформы.

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