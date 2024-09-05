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США заблокировали десятки фейковых медиа с пропагандой РФ: маскировались под Reuters и WP

Фото: США заблокировали десятки фейковых медиа с пропагандой РФ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

США заблокировали десятки пропагандистских медиа. Россияне маскировали фейковые сайты под популярные американские и европейские ресурсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минюст США.

Среди других фейковых сайтов были клоны таких СМИ, как Reuters, Der Spiegel, Bild, Le Monde. По данным Министерства юстиции США, помимо поддельных сайтов, использовались и страницы в социальных сетях, имитировавшие популярные новостные издания, чтобы продвигать пропагандистский контент.

Напомним, вчера РБК-Украина сообщало, что администрация Байдена планирует обвинить Россию в постоянных попытках повлиять на выборы в США.

По предварительным данным, было известно, что Кремль для этого использует СМИ и онлайн платформы.

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