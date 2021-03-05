США заблокировали транзакцию на 1 млрд долларов от новой власти Мьянмы, - Reuters

Сообщается, что сделка от 4 февраля, которую инициировал Центральный банк Мьянмы, была заблокирована мерами безопасности ФРС. Представитель ФРС Нью-Йорка отказался называть конкретных владельцев счетов, Минфин также отказался от комментариев.

Попытка перевести деньги была предпринята после того, как военные Мьянмы назначили нового управляющего Центральным банком и задержали чиновников-реформаторов во время переворота.

Также сообщается, что в официальном объяснении Центральный банк Мьянмы конкретно назван частью правительства Мьянмы. Решение США разрешает арест активов правительства Мьянмы после переворота.