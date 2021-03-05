США заблокували транзакцію на 1 млрд доларів від нової влади М'янми, - Reuters

Повідомляється, що угода від 4 лютого, яку ініціював Центральний банк М'янми, була заблокована заходами безпеки ФРС. Представник ФРС Нью-Йорка відмовився називати конкретних власників рахунків, Мінфін також відмовився від коментарів.

Спроба перевести гроші була зроблена після того, як військові М'янми призначили нового керуючого Центральним банком і затримали чиновників-реформаторів під час перевороту.

Також повідомляється, що в офіційному поясненні Центральний банк М'янми конкретно названо частиною уряду М'янми. Рішення США дозволяє арешт активів уряду М'янми після перевороту.