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США заблокували транзакцію на 1 млрд доларів від нової влади М'янми, - Reuters

Автор: РБК-Україна

Військова хунта М'янми спробувала зняти близько 1 млрд доларів, які зберігаються у Федеральному резервному банку Нью-Йорка. Але американська сторона встигла заморозити кошти.

Про це пише Reuters з посиланням на обізнані джерела.

Повідомляється, що угода від 4 лютого, яку ініціював Центральний банк М'янми, була заблокована заходами безпеки ФРС. Представник ФРС Нью-Йорка відмовився називати конкретних власників рахунків, Мінфін також відмовився від коментарів.

Спроба перевести гроші була зроблена після того, як військові М'янми призначили нового керуючого Центральним банком і затримали чиновників-реформаторів під час перевороту.

Також повідомляється, що в офіційному поясненні Центральний банк М'янми конкретно названо частиною уряду М'янми. Рішення США дозволяє арешт активів уряду М'янми після перевороту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти двох генералів після військового перевороту М'янми.

Загалом після незаконного повалення влади обмеження також вводили Канада, Європейський союз і Великобританія, в тому числі, за розгін протестувальників, в результаті яких були загиблі.

За даними ООН, після перевороту загинули не менше 54 осіб. Ще понад 1 700 заарештували, у тому числі 29 журналістів

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