ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Военный переворот в Мьянме: США ввели санкции против двух генералов

Новина українською → Вторник 23 февраля 2021 05:26
Военный переворот в Мьянме: США ввели санкции против двух генералов Фото: протесты в Мьянме (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух членов военной хунты Мьянмы. Также США пригрозили дальнейшими действиями из-за государственного переворота.

Об этом пишет Reuters.

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов заявило, что этот шаг был нацелен на генерала Маунг Маунг Кьяу, который является главнокомандующим ВВС, и генерал-лейтенанта Мо Мьинт Тун, бывшего начальника штаба армии и командующего одной из спецопераций вооруженных сил. бюро, которые контролируют операции из столицы Нейпьидо.

"Военные должны изменить свои действия и срочно восстановить демократически избранное правительство, иначе министерство финансов без колебаний предпримет дальнейшие действия", - говорится в заявлении министерства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен повторил угрозу.

"Мы без колебаний предпримем дальнейшие действия против тех, кто совершает насилие и подавляет волю народа", - говорится в заявлении Блинкена.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты могут предпринять дополнительные действия против лидеров военного переворота в Мьянме.

Как известно, протесты в Мьянме вспыхнули после военного переворота. Военные захватили власть в стране после поражения на выборах. Они арестовали президента и еще ряд членов руководства Мьянмы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Мьянма
NEWS
Трое украинских военных погибли в результате пожара в блиндаже
Трое украинских военных погибли в результате пожара в блиндаже
DAILY
Медианадзор. Как в Украине хотят регулировать СМИ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Медианадзор. Как в Украине хотят регулировать СМИ