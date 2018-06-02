США заблокировали резолюцию СБ ООН, осуждающую насилие против палестинцев

За внесенный Соединенными Штатами проект резолюции, обвиняющей ХАМАС, не проголосовал ни один из членов Совбеза

Соединенные Штаты Америки наложили вето на внесенный Кувейтом проект резолюции Совета безопасности ООН, в котором осуждается использования Израилем силы против палестинцев. Об этом сообщает Reuters.

Из 15 членов СБ ООН против резолюции проголосовали только США.

Франция, Россия, Китай, Кот-д'Ивуар, Казахстан, Боливия, Перу, Швеция и Экваториальная Гвинея присоединились к Кувейту, а Британия, Нидерланды, Польша и Эфиопия воздержались.

В то же время за внесенный США проект резолюции, обвиняющей ХАМАС в насилии и поддерживающей право Израиля на самозащиту, не проголосовал ни один из членов СБ ООН, кроме США, три страны против, 11 - воздержались.

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что голосование показало, что в ООН готовы обвинить Израиль, но не хотят обвинять исламистскую группировку ХАМАС.

"Террористическая группа ХАМАС несет главную ответственность за ужасные условия жизни в Газе", - заявила Хейли.

По мнению США, Совбез ООН предвзято относится к Израилю.

Напомним, ранее Совет безопасности ООН отложил голосование за проект резолюции Кувейта о защите палестинцев в Израиле.