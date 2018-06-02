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США заблокировали резолюцию СБ ООН, осуждающую насилие против палестинцев

НовостиПолитика    02.06.2018 - 03:17
Фото: Совбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)
Фото: Совбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

За внесенный Соединенными Штатами проект резолюции, обвиняющей ХАМАС, не проголосовал ни один из членов Совбеза

Соединенные Штаты Америки наложили вето на внесенный Кувейтом проект резолюции Совета безопасности ООН, в котором осуждается использования Израилем силы против палестинцев. Об этом сообщает Reuters.

Из 15 членов СБ ООН против резолюции проголосовали только США.

Франция, Россия, Китай, Кот-д'Ивуар, Казахстан, Боливия, Перу, Швеция и Экваториальная Гвинея присоединились к Кувейту, а Британия, Нидерланды, Польша и Эфиопия воздержались.

В то же время за внесенный США проект резолюции, обвиняющей ХАМАС в насилии и поддерживающей право Израиля на самозащиту, не проголосовал ни один из членов СБ ООН, кроме США, три страны против, 11 - воздержались.

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что голосование показало, что в ООН готовы обвинить Израиль, но не хотят обвинять исламистскую группировку ХАМАС.

"Террористическая группа ХАМАС несет главную ответственность за ужасные условия жизни в Газе", - заявила Хейли.

По мнению США, Совбез ООН предвзято относится к Израилю.

Напомним, ранее Совет безопасности ООН отложил голосование за проект резолюции Кувейта о защите палестинцев в Израиле.

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Теги публикации: ООН, Соединенные Штаты Америки, резолюция, Израиль  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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