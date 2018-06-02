США заблокували резолюцію РБ ООН, яка засуджує насильство проти палестинців

За внесений Сполученими Штатами проект резолюції, яка звинувачує ХАМАС, не проголосував жоден з членів Радбезу

Сполучені Штати Америки наклали вето на внесений Кувейтом проект резолюції Ради безпеки ООН, в якому засуджується використання Ізраїлем сили проти палестинців. Про це повідомляє Reuters.

Із 15 членів РБ ООН проти резолюції проголосували лише США.

Франція, Росія, Китай, Кот-д'Івуар, Казахстан, Болівія, Перу, Швеція та Екваторіальна Гвінея приєдналися до Кувейту, а Британія, Нідерланди, Польща та Ефіопія утрималися.

Водночас за внесений США проект резолюції, яка звинувачує ХАМАС у насильстві та підтримує право Ізраїлю на самозахист, не проголосував жоден із членів РБ ООН, крім США, три країни проти, 11 - утрималися.

Постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі заявила, що голосування показало, що в ООН готові звинуватити Ізраїль, але не хочуть звинувачувати ісламістське угрупування ХАМАС.

"Терористична група ХАМАС несе головну відповідальність за жахливі умови життя в Газі", - заявила Гейлі.

На думку США, Радбез ООН упереджено ставиться до Ізраїлю.

Нагадаємо, раніше Рада безпеки ООН відклала голосування за проект резолюції Кувейту про захист палестинців в Ізраїлі.