ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В США заблокировали решение Трампа о санкциях против уголовного суда в Гааге

Автор: Игорь Литвиненко

Окружной судья в США не позволила администрации президента Дональда Трампа ввести санкции против сотрудников Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Указ Трампа суд признал таким, который нарушает свободу слова.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает "Голос Америки".

Такое решение было принято в понедельник, 4 января.

"Суд принимает во внимание заинтересованность правительства в защите своих внешнеполитических прерогатив и максимальном повышении эффективности своих политических инструментов. Тем не менее, соображения национальной безопасности не должны становиться талисманом, используемым для защиты от неудобных исков", - говорится в пояснительной записке судьи.

Напомним, в июне 2020 года Дональд Трамп распорядился ввести санкции против четырех сотрудников МУС. Это связано с тем, что они пытались расследовать действия американских военных.

Вопрос введения санкций против сотрудников МУС обсуждался в Белом доме еще в 2018 году. Тогда Вашингтон угрожал санкциями судьям за их готовность расследовать возможные преступления американских военных в Афганистане.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиМеждународный уголовный судДональд ТрампСанкции