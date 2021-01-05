В США заблокировали решение Трампа о санкциях против уголовного суда в Гааге

Окружной судья в США не позволила администрации президента Дональда Трампа ввести санкции против сотрудников Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Указ Трампа суд признал таким, который нарушает свободу слова.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Такое решение было принято в понедельник, 4 января.

"Суд принимает во внимание заинтересованность правительства в защите своих внешнеполитических прерогатив и максимальном повышении эффективности своих политических инструментов. Тем не менее, соображения национальной безопасности не должны становиться талисманом, используемым для защиты от неудобных исков", - говорится в пояснительной записке судьи.

Напомним, в июне 2020 года Дональд Трамп распорядился ввести санкции против четырех сотрудников МУС. Это связано с тем, что они пытались расследовать действия американских военных.

Вопрос введения санкций против сотрудников МУС обсуждался в Белом доме еще в 2018 году. Тогда Вашингтон угрожал санкциями судьям за их готовность расследовать возможные преступления американских военных в Афганистане.