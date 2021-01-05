У США заблокували рішення Трампа про санкції проти кримінального суду в Гаазі

Окружний суддя в США не дозволила адміністрації президента Дональда Трампа ввести санкції проти співробітників Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі. Указ Трампа суд визнав таким, що порушує свободу слова.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Таке рішення було прийнято в понеділок, 4 січня.

"Суд бере до уваги зацікавленість уряду в захисті своїх зовнішньополітичних прерогатив і максимальному підвищенні ефективності своїх політичних інструментів. Тим не менш, міркування національної безпеки не повинні ставати талісманом, що використовуються для захисту від незручних позовів", - йдеться в пояснювальній записці судді.

Нагадаємо, в червні 2020 року Дональд Трамп розпорядився ввести санкції проти чотирьох співробітників МКС. Це пов'язано з тим, що вони намагалися розслідувати дії американських військових.

Питання введення санкцій проти співробітників МКС обговорювалося в Білому домі ще в 2018 році. Тоді Вашингтон погрожував санкціями суддям за їх готовність розслідувати можливі злочини американських військових в Афганістані.