США заблокировали активы, связанные с российским олигархом Керимовым

Отмечается, что трастовый фонд Heritage Trust был образован в июле 2017 года с целью управления активами Керимова в США. В 2018 году против олигарха были введены санкции, но он успел сохранить часть своих средств в фонде.

Позже в США выяснили, что Керимов использовал сложную серию юридических структур и подставных лиц, чтобы скрыть свою связь с Heritage Trust.

"Средства (Керимова в Heritage Trust - ред.) были инвестированы в крупные государственные и частные компании США и управлялись рядом американских инвестиционных фирм и посредников. Керимов и его доверенные лица использовали различные слои американских и неамериканских подставных компаний для получения официального права собственности на активы", - отмечают в Минфине.

Стоит заметить, что Сулейман Керимов находится под санкциями США, Великобритании и ЕС. Он входил в топ-11 наиболее богатых людей в России до начала полномасштабной войны против Украины.